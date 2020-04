Hamburg. Die Zahl der Coronainfizierten in Hamburg ist am Donnerstag erneut leicht um 63 (1,4 Prozent) auf 4511 Fälle gestiegen. Rund 2900 von ihnen sollen laut Robert Koch-Institut (RKI) schon genesen sein. 105 Hamburger sind bisher an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Kinder und Jugendliche sind bislang seltener von der Pandemie betroffen. Laut Gesundheitsbehörde wurden 57 Hamburger im Alter von bis zu sechs Jahren positiv auf das Coronavirus getestet, 21 weitere Fälle gab es in der Altersgruppe von sieben bis zehn Jahren.

Veranstaltungen, Demonstrationen und Feiern werden wegen der Coronakrise weiterhin verschoben, abgesagt oder ins Netz verlegt – so auch der fünfte globale Klimastreik: In Hamburg haben die Aktivisten von Fridays for Future eine kleine Aktion des stillen Protestes mit ausgelegten Demo-Schildern durchgeführt.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (24. April):

Das Coronavirus in Deutschland und weltweit:

Fast jeder zweite Coronatote in Pflegeheimen

Fast die Hälfte der Coronatoten in Schleswig-Holstein wurden nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur aus Alten- und Pflegeheimen gemeldet. Mindestens 31 Heimbewohner starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus, wie die dpa-Umfrage mit Stichtag 21. April in den elf Kreisen und vier kreisfreien Städten ergab. Weitere 6 Todesfälle wurden am Freitag bekannt: So stieg die Zahl der Toten in einem Heim in der Gemeinde Rümpel von zuletzt 7 auf inzwischen 11. Und in einem Altenheim in Lauenburg starben 2 Bewohner.

Am Stichtag 21. April verzeichnete die offizielle Statistik 79 Corona-Tote in ganz Schleswig-Holstein. Die zehn Kreise und drei kreisfreien Städte, die sich an der Umfrage beteiligten, meldeten insgesamt 67 Corona-Tote. Damit machen die 31 Corona-Toten in Heimen der befragten Kreise und kreisfreien Städte einen Anteil von 46 Prozent aus.

Corona: Céline Dion muss Hamburg-Konzert im Juni absagen

Wegen der Coronapandemie muss die kanadische Sängerin Céline Dion ihre „Courage World Tour“ verschieben. Das bedeutet, dass der Weltstar auch nicht am 22. Juni in der Barclaycard Arena in Hamburg auftreten wird. „Die Künstlerin und ihr Team arbeiten mit Hochdruck daran, schnellstmöglich Ersatztermine für so viele von der Verlegung betroffenen Shows wie möglich bekannt zu geben“, teilte der Konzertveranstalter am Freitag mit. Alle Tickets gelten auch für die kommenden Termine der Künstlerin in Deutschland.

"Meine Gedanken und Gebete gehen an all jene, die während dieser verheerenden Coronaviruspandemie geliebte Menschen verloren und so viel gelitten haben“, ließ Céline Dion mitteilen. „Ich weiß, dass alle damit ringen, sich an diese herausfordernden Umstände anzupassen, ohne zu wissen, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Irgendwann werden wir das überstehen... – hoffentlich eher früher als später.“ Im Moment hätten Gesundheit und Sicherheit für alle oberste Priorität. Céline Dion: „Aber ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zurückzukehren und mit Euch allen zusammen zu sein.“

Steffen: Justiz fährt in Coronakrise schrittweise wieder hoch

Hamburgs Justiz wird nach wochenlangem Minimalbetrieb wegen der Corona-Krise im Mai schrittweise wieder hochgefahren. „Wir werden wieder mehr Verhandlungen haben“, sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne) am Freitag. Um vor Infektionen zu schützen, seien die Gerichtssäle gemeinsamen mit dem arbeitsmedizinischen Dienst überprüft worden.

Hamburgs Justizsenator Till Steffen spricht bei einer Pressekonferenz (Archivbild).

Foto: dpa

Vorgesehene Maßnahmen sind Plexiglas-Trennwände, veränderte Sitzplätze, dauerhaft auf Kipp gestellte Fenster und Desinfektionsmittel. Auf Anordnung der Vorsitzenden Richter kann es laut Behörde auch dazu kommen, dass die Verfahrensbeteiligten einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Gerade im Zivilrecht werde verstärkt auch auf digitale Formate wie die Verhandlung per Videokonferenz gesetzt. Zwölf weitere Säle mit der entsprechenden Technik soll es den Angaben zufolge künftig geben. Es werde dafür mit Kosten von rund 150.000 Euro gerechnet.

Coronakrise: Präsident Macron dankt dem Norden

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat Schleswig-Holstein für die Aufnahme und Behandlung französischer Covid-19-Patienten gedankt. „Den betroffenen Personen, bei denen ein schwerer Verlauf der Krankheit festgestellt wurde, konnte auf diese Weise die bestmögliche medizinische Versorgung zuteilwerden“, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Brief Macrons an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). „Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses beispiellose Engagement, mit dem Schleswig-Holstein Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt.“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat einen Dankesbrief an Schleswig-Holstein geschrieben.

Foto: dpa Picture Alliance/abaca

Günther sprach von einer „sehr schönen Geste“ und reichte den Dank an die Ärzte und Pfleger weiter: „Das Dankeschön gilt in allererster Linie dem gesamten medizinischen und pflegerischen Personal im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.“ Die Klinik hatte Ende März sechs beatmungspflichtige Patienten aus Frankreich übernommen und in Kiel und in Lübeck behandelt. Die ersten Patienten konnten den Angaben zufolge in den vergangenen Tagen entlassen und in ihre Heimat zurückgebracht werden.

Hamburger Gastronomen protestieren mit 400 leeren Stühlen

Kreativer Protest in der Coronakrise: Vor dem Rathaus haben Hamburger Gastronomen am Freitagmittag mit 400 leeren Stühlen, die symbolisch für 4000 Betriebe stehen, auf die Not des Gastgewerbes aufmerksam gemacht. Der Leaders Club mit Sitz in Hamburg hatte bundesweit zu einem Aktionstag aufgerufen.

In Hamburg haben sich unter anderem die Bars und Restaurants Salt & Silver, die Bullerei, das Überquell, Nordevent und die Block Gruppe sowie Party Rent beteiligt. Party Rent stellte zudem einen Großteil der 400 Stühle bereit.

Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband droht jedem dritten Betrieb die Pleite in Hamburg. In Hamburg wären das 1300 Betriebe. "Dieses Szenario ist absolut realistisch", sagt Hamburger Gastronom und Organisator Patrick Rüther, der ebenfalls Vorstandvorsitzender des Leader Clubs Deutschland ist, dem Abendblatt. "Wir wollen auf die Sorgen der Branche aufmerksam machen, es geht ums Überleben". Laut Rüther treffe die Coronakrise viele gesund wirtschaftende Betriebe, die sich auch für soziale Projekte, in der Nachbarschaft einsetzten.

Mit leeren Stühlen macht die Hamburger Gastrobranche auf die coronabedingte Misere aufmerksam. Es droht eine Pleitewelle.

Foto: Stefan Walther / HA

Er geht davon aus, dass selbst wenn die Betriebe jetzt wieder öffnen könnten, sie für ein halbes Jahr nur etwa 50 Prozent ihres gewöhnlichen Umsatzes erwirtschaften würden. Hinzu komme, dass die Gastrobranche im Vergleich zu anderen Branchen keinen Aufholeffekt habe. Die Branche fordert daher unter anderem einen „klaren Fahrplan für Wiedereröffnungen“, und Zuschüsse sowie das Kurzarbeitergeld aufzustocken. "Das Gießkannenprinzip halte ich hierbei allerdings für schwierig, denn davon profitiert letztendlich auch die Schwarzgeldbranche", sagt Rüther. Seine Forderung lauten daher, die Hilfen an den Steuererklärungen zu orientieren.

Eine der Forderungen, die Mehrwertsteuer von 19 Prozent auf sieben Prozent zu senken, erfüllte der Bund bereits am Donnerstag. Der Beschluss gilt ab dem 1. Juli und soll ein Jahr lang gelten.

Pflegekammer kritisiert Kurzarbeit in Krankenhäusern

Die niedersächsische Pflegekammer hat es als paradox bezeichnet, dass einige Krankenhäuser in der Coronakrise Berichten zufolge Kurzarbeit angemeldet haben. „Pflegefachpersonen müssen in Kurzarbeit gehen und Gehaltseinbußen hinnehmen, obwohl andere Bereiche der Pflege vor Arbeit untergehen“, kritisierte Kammerpräsidentin Nadya Klarmann am Freitag. Die Pflegekammer hat wegen Personalmangels aus dem Beruf ausgestiegene Fachkräfte dazu aufgerufen, sich als Freiwillige zu melden. Sogar die Bundeswehr helfe inzwischen in Pflegeheimen aus.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hatte am Mittwoch mitgeteilt, die Kurzarbeit in Kliniken sei „kein flächendeckendes Phänomen“. Die Gesellschaft habe von einzelnen Fällen in Kliniken gehört, die eventuell Kurzarbeit planten, sagte ein Sprecher. Zuvor hatte der NDR über Kliniken berichtet, die Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben.

Kubicki: Einheitliche Corona-Auflagen nicht mehr zulässig

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki hat ein sofortiges Ende bundesweit einheitlicher Corona-Auflagen verlangt. Infektionsrechtlich sei das Argument einer bundesweiten Einheitlichkeit nicht tragbar, sagte Kubicki in einem Interview des „Donaukurier“. „Wenn wir feststellen, dass die Infektionswahrscheinlichkeit in Bayern etwa viermal so hoch ist wie in Schleswig-Holstein, dürfen aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht in beiden Ländern die gleichen Maßnahmen angewendet werden.“

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki bei einem Hamburg-Besuch im vergangenen Herbst (Archivbild).

Foto: Roland Magunia

Die massiven Grundrechtsbeeinträchtigungen, die zuerst ins Werk gesetzt worden seien, könnten nicht mehr aufrechterhalten werden. „Die Begründung war ja, eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Diese Gefahr besteht derzeit nicht.“ Der Staat könne niemanden davor bewahren, dass er sich infiziere. „Er kann nur garantieren, dass Patienten bestmöglich behandelt werden. Soweit das gewährleistet ist, sind massive Grundrechtseinschränkungen verfassungsrechtlich nicht mehr zulässig.“

Der Bundestagsvizepräsident sprach sich für eine Öffnung sämtlicher Geschäfte aus, „soweit sie den Mindestabstand und die Hygieneauflagen einhalten können“. Merkels Einwand, dass Deutschland erst am Anfang der Pandemie stehe und die Infektionszahlen wieder steigen könnten, ließ er nicht gelten. „Wenn wir nach dieser Logik vorgehen, werden wir nie Maßnahmen aufheben, weil diese Gefahr immer wieder bestehen könnte.“

Corona: Mit Schutzmasken beladener Kleinlaster brennt aus

Ein mit FFP2-Schutzmasken beladener Kleinlaster ist am Donnerstagabend auf der A24 auf dem Autobahn-Parkplatz Hahnenkoppel in Höhe Reinbek (Kreis Stormarn) ausgebrannt. Der 59 Jahre alte Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Ratzeburg am Freitag mitteilte.

Gegen 19.40 sei die Polizei über einen Notruf über das brennende Fahrtzeug informiert worden. Der Mann war beim Ausbruch des Feuers noch in seinem Fahrzeug. Er wurde von umstehenden Lkw-Fahrern aus der Fahrerkabine gezogen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe gab es zunächst keine Erkenntnisse. Alle Schutzmasken wurden durch das Feuer zerstört.

Kaum Entlassungen bei Hamburger Spediteuren

Willem van der Schalk, der Vereinsvorsitzende der Hamburger Spediteure, hofft, dass die Wrtschaft bald wieder "ins Rollen kommt" (Archivbild).

Foto: dpa

Die Hamburger Spediteure müssen wegen der Corona-Krise erhebliche Umsatzrückgänge hinnehmen und haben deshalb oft Kurzarbeit angemeldet. Entlassungen seien jedoch für 95 Prozent der Betriebe zur Zeit noch keine Option, ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Vereins Hamburger Spediteure bei seinen Mitgliedsunternehmen. Danach verzeichnen die Spediteure einen Rückgang von 32,5 Prozent im Export und von 36 Prozent bei den Importgeschäften. 40 Prozent der befragten Unternehmen hätten deshalb Kurzarbeit angemeldet.

„Wir hoffen, dass die Wirtschaft bald wieder ins Rollen kommt“, sagte der Vereinsvorsitzende Willem van der Schalk. „Spätestens in der zweiten Hälfte des Jahres rechnen wir mit einer Produktionssteigerung im internationalen Bereich, insbesondere im fernöstlichen Teil der Erde.“ Dann würden die Importe anziehen. Wie sich der Export verhalte, sei schwer einzuschätzen, da eine Vielzahl an innerdeutschen Produktionsstätten gänzlich gen Null fahren musste.

Gute Nachrichten: Keine neuen Infektionen im Landkreis Lüneburg

Gute Nachrichten aus dem niedersächsischen Landkreis Lüneburg: Am Freitag hat es keine weiteren Corona-Infektionen gegeben. Damit liege die aktuellen Zahl der gemeldeten Fälle bei 162, wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte. 149 Menschen seien bereits genesen.

Derzeit werde niemand mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, 18 Personen hätten sich jedoch am Donnerstag auf das Virus testen lassen und warten noch auf ihre Ergebnisse.

Coronakrise: Theater Kiel beendet Spielzeit vorzeitig

Das Theater Kiel spielt seit inzwischen mehr als fünf Wochen nicht mehr, um zur Corona-Viruseindämmung beizutragen. Für den 30. April hat die Landesregierung einen Stufenplan angekündigt, ob und in welchem Umfang die Bühnen wieder genutzt werden dürfen. „Der geplante Vorstellungsbetrieb ist jedoch bis zur Sommerpause – 30. Juni – nicht mehr möglich, alle Veranstaltungen sind abgesagt, wie das Theater Kiel am Freitag mitteilte.

Das Theater Kiel prüfe nun intern, wie der Stufenplan am besten umgesetzt werden könne, „um dennoch künstlerische Live-Erlebnisse bis zu den Theaterferien zu ermöglichen“. Denn die Sehnsucht des Publikums nach der künstlerischen Begegnung und die Freude auf das gemeinsame Erlebnis mit den Künstlerinnen und Künstlern seien aktuell deutlich zu spüren, heißt es in der aktuellen Mitteilung.

Das Theater Kiel verliert in der Zeit von Mitte März bis zum Ende der Spielzeit nach eigenen Angaben Ticketeinnahmen in Millionenhöhe.

Corona: Erste Zuschüsse aus Nothilfefonds bewilligt

Die ersten Zuschüsse aus dem Nothilfefonds für den Hamburger Sport wurden bereits nach einer Woche bewilligt. So sollen 20 Förderzusagen mit einem Gesamtvolumen von 210.500 Euro durch das Landessportamt der Behörde für Inneres und Sport und den Hamburger Sportbund (HSB) ausgesprochen worden sein, wie die Behörde am Freitag mitteilte.

Im Laufe des Freitags sollen bereits Zuschüsse ausgezahlt werden. Weitere elf Anträge würden derzeit noch geprüft. „Ich freue mich, dass unsere breit angelegten Maßnahmen anfangen zu greifen und die ersten Mittel in den Sport geflossen sind. Wir setzen weiter alles daran, dass die sportliche Vielfalt der Active City erhalten bleibt und freuen uns daher über weitere Anträge“, sagte Sportsenator Andy Grote.

Nothilfe für den Sport läuft: Nach einer Woche haben 20 Antragssteller insg. rund 210.500 € an direkten Zuschüssen erhalten. Weitere Kreditzusagen in Höhe v. 180.000 Euro. Freuen uns über weitere Anträge, damit @HH_Active_City gut durch die Krise kommt!💪 @FHH_FB @HamburgerSport — Andy Grote (@AndyGrote) April 24, 2020

Mit dem Nothilfefonds werden insgesamt fünf Millionen Euro für den Hamburger Sport bereitgestellt. Vereine, die durch die Coronakrise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, sollen mit den Zuschüssen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, unterstützt werden. Zudem seien IFB-Förderkredite in Höhe von insgesamt 180.000 Euro bewilligt worden.

Corona: About You verkauft ab Dienstag Masken ab 1,70 Euro

Der Hamburger Online-Versandhändler About You, ein Tochterunternehmen der Otto Group, startet am Dienstag (28. April) mit dem Verkauf von rund 200.000 modischen Stoffmasken. Zudem hat About You in der Coronakrise bereits mehr als vier Millionen weitere Masken geordert, die in den kommenden Wochen im Shop erhältlich sind. Das Hamburger Unternehmen bietet die Alltags-Masken zum Selbstkostenpreis ab 1,70 Euro pro Stück an - die Preiszusammensetzung ist transparent einsehbar auf den Produktdetailseiten einer jeden Maske.

Mehr als zwanzig Markenpartner (etwa Odlo und Urban Classics) sowie Designs etwa von Lena Gercke, Bill Kaulitz und Guido Maria Kretschmer ermöglichen eine große Masken-Vielfalt.

"Masken für alle" in Coronazeiten: About You verkauft nun Stoffmasken zum Selbstkostenpreis.

Foto: obs/ABOUT YOU

„Uns war es wichtig, direkt von Anfang an ein großes sowie vielfältiges Sortiment an Alltagsmasken bereit zu stellen, bei dem für jeden Kunden etwas dabei ist“, sagt Sebastian Betz, Mitgründer und Co-CEO von About You. „So ermöglichen wir es unseren Kunden, sich auch während der Maskenpflicht durch dieses neue Mode-Accessoire frei auszudrücken.“

Corona: Hamburger Erzbischof bittet um Geduld

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat die Katholiken um Geduld gebeten, bis in der Coronakrise wieder öffentliche Gottesdienste gefeiert werden können.

„Der Ruf nach Normalität ist laut und natürlich verständlich“, sagte Heße in einer Videobotschaft (www.erzbistum-hamburg.de). Auch er freue sich, wenn die Kirchen wieder mit Leben gefüllt werden und „wir wieder wie gewohnt zusammenkommen“. Aber dafür sei Geduld erforderlich. „Wahrscheinlich wird es nur in kleinen Schritten gehen und wir müssen auch wieder mit Rückschlägen rechnen“, sagte der Erzbischof.

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße bittet Gläubige in der Coronakrise um Geduld (Archivbild).

Foto: dpa Picture Alliance/Danny Gohlke

Der Senat ist nach Abendblatt-Informationen weiterhin mit Religionsgemeinschaften in Hamburg in Gespräch, um Kirchen, Moscheen und Synagogen wieder für Gottesdienste zu öffnen. In einem Brief an alle Pfarreien in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg hatte das Erzbistum bereits am Donnerstag den 10. Mai als frühesten Termin für öffentliche Gottesdienste genannt. Auch Freiluftgottesdienste, die nach offiziellen Vorschriften unter bestimmten Bedingungen in Mecklenburg-Vorpommern wieder erlaubt sind, sollten unterbleiben. Rechtzeitig vor dem 10. Mai werde das Erzbistum neue Handlungsempfehlungen herausgeben, kündigte Generalvikar Ansgar Thim an.

Rabe: Corona-Regeln stehen auf dem Stundenplan

Schulsenator Ties Rabe (SPD) will Hamburgs Schulen behutsam wieder öffnen. „Meine Sorge ist schon, dass wir viele Schülerinnen und Schüler zuhause überfordern“, sagte Rabe am Freitag dem Sender NDR 90,3. „Und dass wir auch nicht verlangen können von Eltern, dass sie jetzt alle plötzlich zum Chemielehrer oder zur Französischlehrerin geworden sind, die das alles begleiten können.“ Er sei schon angetan davon, wie engagiert sich Hamburgs Eltern dieser Aufgabe stellen und wie Lehrer und Schüler offen mit den neuen Techniken umgehen. „Aber machen wir uns nichts vor: Das alles zusammen ist zwar ein großer Schritt, aber es wird das Lernen in einem Klassenverbund nicht ersetzen.“

Laut Schulsenator Ties Rabe hat die Schulbehörde einen umfangreichen Hygieneplan erarbeitet (Archivbild).

Foto: dpa Picture-Alliance

Daher müsse man jetzt die Daumen drücken, dass die Krankheit nicht weiter eskaliert, „sondern wir die Chance haben, Schritt für Schritt auch andere Klassenstufen wieder in die Schule zu lassen“. Wenn von Montag an die Schulen wieder schrittweise öffnen, werden zunächst Corona-Regeln und Hygienemaßnahmen auf dem Stundenplan stehen. „Dafür wird man die ersten Stunden aufwenden müssen“, sagte Rabe. Dazu werde zum Beispiel gehören, wie man einen Mund-Nasen-Schutz korrekt trägt und sich richtig die Hände wäscht. Die Schulbehörde hat einen umfangreichen Hygieneplan erarbeitet, den die Schulen umsetzen werden.

2557 Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der in Schleswig-Holstein seit Ausbruch der Corona-Epidemie gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Virus ist auf 2557 gestiegen. Wie die Landesregierung am Freitag mitteilte, waren dies bis Donnerstagabend 27 Fälle mehr als nach der Meldung des Vortags. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 4 auf 88. Zwei Tote meldete der Kreis Herzogtum Lauenburg, jeweils einen die Kreise Rendsburg-Eckernförde und Stormarn.

103 Menschen sind derzeit in klinischer Behandlung und damit 4 weniger als nach der Vortagsmeldung. Rund 1900 Corona-Infizierte sind nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts mittlerweile genesen, wie die Landesregierung mitteilte.

Corona: Kostenloses Mittagessen für alle Kita-Kinder

In Hamburg muss künftig auch in der Coronazeit kein Kita-Kind mehr auf warmes Mittagessen verzichten. Viele Mädchen und Jungen würden wegen des eingestellten Regelbetriebes der Kindertagesstätten derzeit kein warmes Mittagessen mehr bekommen, sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitag. „Auch in der Coronakrise müssen wir alle Kinder im Blick behalten. Neben einer vernünftigen Notbetreuung sorgen wir nun dafür, dass Kinder, die das benötigen, in ihrer Kita ein Mittagessen bekommen - so wie sie es üblicherweise während der beitragsfreien fünfstündigen Betreuung auch bekommen würden“, so die Politikerin.

Schon jetzt würden viele Kitas in Hamburg diesen Service anbieten, vom 15. Mai an soll diese Dienstleistung flächendeckend in allen Kitas möglich sein. Die Eltern können die Mahlzeit dann direkt in ihrer Kita abholen, wenn sie ihren Bedarf vorher in den Einrichtungen angemeldet haben.

Von dem Angebot könnten bis zu 90.000 Kinder profitieren, die in Hamburgs Krippen, Kindergärten und Tagespflegestellen betreut werden. Für das Essen muss nicht zusätzlich bezahlt werden. Zudem müssen Eltern bis zunächst 6. Mai weiterhin keine Gebühren für die Betreuung über die fünf kostenfreien Stunden hinaus zahlen.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum und halten Sie Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Netto verschenkt Mundschutz an Kunden

Netto verschenkt am Montag in allen Hamburger Filialen einen Mund-Nasen-Schutz an seine Kunden, die keine Masken tragen. Der Discounter möchte damit ermöglichen, dass die ab Montag geltende Maskenpflicht eingehalten wird und Kunden notwendige Lebensmittel einkaufen können, wie das Unternehmen mitteilte.

Auch die Mitarbeiter sollen ab Montag mit Masken ausgestattet werden. „Selbstverständlich stellt Netto allen Filial-Mitarbeitern Mundschutzmasken zur Verfügung", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto. Bestehende Hygieneregeln würden zudem weiterhin eingehalten.

Corona: CDU fordert Spielplatzöffnung

Die CDU- Bürgerschaftsfraktion fordert, „eine kontrollierte und maßvolle Nutzung“ der Hamburger Spielplätze wieder zu ermöglichen. „Es gilt, neben einem disziplinierten und coronagerechten Miteinander auch kreative Lösungen für Kinder und Eltern zu entwickeln“, sagt Silke Seif, familienpolitische Sprecherin der Fraktion.

Der Stress in den Familien steige wegen geschlossener Kitas, Homeschooling und Homeoffice sowie finanzieller Sorgen. Insbesondere kleine Kinder litten zudem unter Bewegungsmangel, so Seif.

Spielplätze dürfen aufgrund der Coronapandemie derzeit nicht betreten werden.

Foto: dpa Picture Alliance/Christian Charisius

Sie schlägt vor, dass Kinder Spielplätze in Begleitung von Eltern oder ausgebildeter Fachkräfte aus dem Kinder- und Jugendbereich zwischen 9 und 18 Uhr wieder besuchen dürfen. Damit nicht zu viele Kinder gleichzeitig auf dem Gelände spielten, sollen Bänder ausgeteilt werden, auch die Einführung einer Maskenpflicht sei denkbar.

Corono: Hamburger Unternehmen holt Kunst von der Straße

Das Hamburger Unternehmen Kornfetti, das eine Neuauflage des Ur-Getränks Weizenkorn kreiert hat und verkauft, unterstützt in der Coronakrise Künstler und hat die Kornfetti Gallery ins Leben gerufen. Dort werden Werke verschiedener Steetartists präsentiert, die Kornfetti den Künstlern abgekauft hat, um die Kreativen in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

„Wir bieten die Bilder zum von uns gezahlten Kurs an. Für euch reichen damit eine Kreditkarte und ein kurzer Verlust der Impulskontrolle, um stolzer Kunstbesitzer zu werden“, teilen die Kornfetti-Macher auf ihre Website mit. Sobald ein Bild verkauft ist, rückt der nächste Künstler nach.

Auch der Hamburger Sänger Sasha wirbt für die Aktion und wies auf Instagram darauf hin, dass viele Künstler unter der schwierigen aktuellen Situation leiden. „Schließlich sind ja viele Auftragsarbeiten und Ausstellungen bis auf Weiteres abgesagt.“ Die Kornfetti Gallery sei eine „richtig coole Aktion“.

Schutz vor Corona: Café Exil fordert Unterbringung in Hotels

Das Café Exil, eine Unterstützungs- und Beratungsstelle für Flüchtlinge und Migranten in Hamburg, möchte erneut für die Öffnungen von Hotels für Geflüchtete demonstrieren. Sie lädt am Samstag von 13 bis 16 Uhr zu einer Kundgebung auf dem Gänsemarkt ein.

Statt Geflüchtete und Wohnungslose in öffentlichen Einrichtungen unterzubringen, sollten sie in derzeit leerstehenden Hotels untergebracht werden. Dort könnten sie besser vor einer Coronainfektion geschützt werden.

Hamburger Hotels hätten gegenüber der Kampagne "Open the Hotels" der Gruppe Lampedusa bereits zugesagt, ihre Türen zu öffnen. Die Sozialbehörde wollte die Initiative bisher nicht unterstützen und hatte auf ihr Notunterbringungs- und Versorgungsprogramm hingewiesen.

Fridays for Future: Stiller Protest in Hamburg

Aktivisten der Klimabewegung Fridays for Future wollen am heutigen Freitag mit alternativen Protestformen wieder ein Zeichen für das Klima setzen. Wegen der Coronakrise wird es beim fünften globalen Klimastreik keinen Demonstrationszug und keine Kundgebungen in der Hamburger Innenstadt geben.

ahlreiche Schilder und Plakate liegen während des stillen Protests von Fridays for Future auf dem Rathausmarkt.

Foto: Daniel Reinhardt

Stattdessen wollen sich die Streikenden mit einem Foto und ihrem Standort auf einer Website eintragen, wie die Veranstalter mitteilten. Zudem werde ein bundesweiter Livestream mit Musik, Reden sowie Schalten an verschiedene Orte via Youtube übertragen.

In Hamburg werde es darüber hinaus eine kleine Aktion des stillen Protestes mit ausgelegten Demo-Schildern geben. Auch der Landesverband Schleswig-Holstein des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland protestiert online. Er fordert für das nördlichste Bundesland die Klimaneutralität bis spätestens 2040.

Elbphilharmonie: Musikfest-Eröffnung im Netz

An diesem Freitag um 20 Uhr wäre das fünfte Internationale Musikfest in der Elbphilharmonie feierlich eröffnet worden – stattdessen, na klar, streamt das Konzerthaus. Allerdings dürfte es ein besonderer Musikabend werden: Elbphilharmonie-Titularorganistin Iveta Apkalna spielt zwei Solo- Orgelwerke, unter anderem "Hell und Dunkel" von Sofia Gubaidulina (ihr galt ursprünglich der Komponistenschwerpunkt des Festivals).

Zwischen den Orgelwerken spielt die Geigerin Lisa Batiashvili eine Dvořák-Bearbeitung ihres Vaters Tamás Batiashvili, und es ist ein Zoom-Gespräch zwischen Intendant Christoph Lieben-Seutter (in der Elbphilharmonie), und NDR-Chefdirigent Alan Gilbert (derzeit in Stockholm) geplant.

Das von vornherein vor allem online gedachte interaktive Computerspiel "Genesis" (27.4. bis 3.5.) bleibt als Programmpunkt weitgehend intakt.

Bezirksversammlung überträgt Sitzungen per Livestream

Die Sitzungen der Bezirksversammlung Mitte werden künftig im Internet übertragen, wegen des Coronavirus sind die Bürger zurzeit bei den Sitzungen nicht zugelassen. Am Donnerstag wurde im Hauptausschuss, der wegen der Coronakrise statt der Bezirksversammlung tagte, ein Antrag von SPD, CDU und FDP beschlossen, die Sitzungen per Livestream zu übertragen. Die Bürger im Bezirk Mitte sollen endlich auch digital an den Entscheidungen der Bezirksversammlung teilnehmen und somit digital ihr Demokratieerlebnis nutzen können.

Besonders in der Zeit der Kontaktbeschränkungen ist es ohnehin nicht möglich, die Öffentlichkeit an solchen Sitzungen teilnehmen zu lassen, somit ist diese Übertragung eine tolle Alternative“, sagte SPD-Fraktionschef Tobias Piekatz. Für FDP-Fraktionschef Timo Fischer steht fest: „Transparenz und Beteiligung sind für uns elementar. Auch über die Coronakrise hinaus wollen wir digitale Beteiligung und Teilnahme ermöglichen.“ Der Hauptausschuss tagt wieder am 5. Mai, dann können Interessierte die Beschlüsse und Diskussionen der Politiker unter dem Link www.hamburg.de/mitte/bezirksversammlung verfolgen.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Coronapolitik: Händler kritisieren "Flickenteppich"

Hamburgs Groß- und Außenhändler sind zwar mit dem Coronakrisenmanagement des Bundes und der Landesregierungen sowie mit den jüngsten Lockerungen überwiegend zufrieden. Die Firmen wünschen sich aber eine stärkere regionale Einheitlichkeit der Maßnahmen. Das geht aus einer Umfrage des AGA Unternehmensverbands vor, die dem Abendblatt vorliegt. Von den Mitgliedsunternehmen werde kritisiert, dass „Deutschland einem Flickenteppich gleicht“, was die Abwehr der ökonomischen Folgen der Pandemie angeht, sagt AGA-Präsident Hans Fabian Kruse: „Das bremst Planbarkeit und Transparenz für die Unternehmer.“

32 Prozent der Hamburger Betriebe haben schon Kurzarbeit beantragt, bei rund zehn Prozent der Firmen wird zu 100 Prozent kurzgearbeitet. Eine Mehrheit der Unternehmen (60 Prozent) hält nach eigener Einschätzung unter den jetzigen Bedingungen mehr als zwei Monate durch, manche trauen sich das sogar unbegrenzt zu (21 Prozent). „Das ist eine deutliche Verbesserung zu unserer Umfrage vor vier Wochen, als nur 50 Prozent angaben, länger als acht Wochen beziehungsweise unbegrenzt durchhalten zu können“, so Kruse. Auch daran zeige sich, dass viele Unternehmer durch die am Montag umgesetzten Lockerungen neue Hoffnung schöpften.

Die von Bund und Ländern veranlassten Coronasoforthilfen sind bei rund einem Drittel der Hamburger Betriebe schon eingetroffen. Auch die Vergabe der KfW-Förderkredite wird überwiegend positiv bewertet: 56 Prozent der Unternehmer gaben an, dass die Zusammenarbeit mit den Banken gut oder sehr gut läuft. Allerdings besteht hier nach Einschätzung des AGA „deutlich Luft nach oben“. Denn fast jeder vierte Befragte gab an, dass die Zusammenarbeit schlecht oder sehr schlecht ist.

Homeoffice vermehrt auch nach der Krise?

41 Prozent der Beschäftigten in Deutschland arbeiten derzeit von zu Hause. Das ist ein Ergebnis der repräsentativen Studie „Veränderung der Arbeitswelt durch Corona“, die im Auftrag des europäischen IT-Sicherheitsherstellers ESET von YouGov im April 2020 durchgeführt wurde. Doch wie sieht es nach der Coronakrise aus? Wie soll dann gearbeitet werden? 68 Prozent der Beschäftigten wünschen sich eine Lockerung der Arbeitsregelungen. Sie wollen entweder mindestens einen Tag in der Woche von zu Hause arbeiten (29 Prozent) oder flexibel entscheiden können, ob sie im Heimbüro oder in der Dienststelle tätig sind (31 Prozent). Fast jeder Dritte möchte nach dem Ende der Coronakrise wieder dauerhaft zurück ins Büro. Acht Prozent wollen laut Umfrage auch nach dem Ende der Pandemie gar nicht mehr zurück ins Büro, sondern immer von zu Hause aus arbeiten.

Viele Arbeitnehmer arbeiten derzeit von Zuhause (Symbolbild).

Foto: dpa Picture Alliance/Fotostand

Überraschend: Nur 27 Prozent der Befragten wurden laut Studie von ihrem Arbeitgeber mit kompletter Technik und Verhaltensrichtlinien für die Arbeit im Homeoffice ausgestattet. Ein Viertel hat keinen IT-Leitfaden bekommen, was es im Heimbüro zu beachten gilt. Besonders interessant: Rund 30 Prozent der Befragten haben keinerlei technische Ausstattung erhalten (16 Prozent) oder nutzen ihre privaten Geräte für berufliche Zwecke (14 Prozent). Für die Studie wurde eine Online-Umfrage durchgeführt, an der 2045 Personen im Zeitraum vom 7. April bis 9. April teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog vom Donnerstag.