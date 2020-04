Über 60 Autoaufbrüche in Flensburg: Jugendliche verdächtig

Flensburg. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren stehen im Verdacht, in Flensburg über 60 Autos aufgebrochen zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft ist gegen den 17-Jährigen am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beide Tatverdächtige sind der Polizei vor allem wegen Eigentumsdelikten bereits bekannt. Wegen der Wiederholungsgefahr wurde am Donnerstag Untersuchungshaft für den 17-jährigen Intensivtäter angeordnet. Die beiden Jugendlichen sollen bereits am letzten Märzwochenende in zahlreichen Flensburger Stadtteilen insgesamt 64 Autos aufgebrochen haben. Dabei sollen sie zumeist die Beifahrerseitenscheibe eingeschlagen und aus den Fahrzeugen mitunter Bargeld, Handys oder Taschen entwendet haben.