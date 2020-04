Betrogene Seniorinnen: Warnung vor falschen Handwerkern

Bad Segeberg. Nachdem in Bad Segeberg zwei Seniorinnen Opfer einer Betrugsmasche geworden sind, warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und anderen Dienstleistern. Vermeintliche Dachdecker hatten einer Seniorin am Dienstag Arbeiten am angeblich maroden Schornstein und defekten Dachpfannen angeboten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Frau stimmte daraufhin dem Auftrag in Höhe eines vierstelligen Betrags zu.

Kurz nach Beginn der Arbeiten, gaben die Handwerker dann an, dass verbaute Asbestplatten eine vollständige Dachsanierung nötig machten. Zwei der Dachdecker gingen daraufhin am Mittwoch gemeinsam mit der Seniorin zu einer Bank, um einen fünfstelligen Betrag abzuheben. Dank eines aufmerksamen Angestellten, dem der Vorgang merkwürdig vorkam, alarmierte die Bank die Polizei.

Die drei Männer im Alter zwischen 26 und 32 Jahren konnten daraufhin gestellt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs. Ebenso Teil der Ermittlungen ist, ob die drei Männer verantwortlich für einen ähnlichen Vorfall am Dienstag sind. Auch dort leistete eine Seniorin an Unbekannte eine Anzahlung in vierstelliger Höhe. Die vereinbarten Handwerksarbeiten fanden laut Polizei jedoch bisher nicht statt.