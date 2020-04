Drei Brände in Gartenkolonie: Tatverdächtiger festgenommen

Hamburg. Nach drei Bränden in einer Kleingartenkolonie in Hamburg-Bergedorf hat die Polizei einen 25 Jahre alten Mann festgenommen. Er stehe im Verdacht, für die drei Feuer am Mittwoch verantwortlich gewesen zu sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach war es am frühen Abend zu einem ersten Brand in einer Gartenlaube gekommen. Nur etwa eine Stunde später brannte es dann in einer weiteren Laube. Zeugen berichteten daraufhin, einen Mann flüchten gesehen zu haben. Fahndungsmaßnahmen blieben jedoch zunächst erfolglos.

Erst nach einem dritten Brand wurde der 25-Jährige den Angaben zufolge mithilfe von mehr als einem Dutzend Streifenwagen und einem Hubschrauber in einem angrenzenden Rapsfeld festgenommen. Die Polizei ermittelt nun nicht nur wegen der drei Brände gegen den Mann, sondern prüft auch, ob er für weitere dort in der jüngeren Vergangenheit gewesenen Laubenbrände als Täter in Frage kommt.