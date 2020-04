Vierjähriger fährt mit Laufrad auf Straße: Schwer verletzt

Hamburg. In Hamburg ist ein Vierjähriger mit seinem Laufrad von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Junge war vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten zwischen geparkten Autos vom Gehweg aus auf die Straße gefahren, wie die Polizei am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Ein 67 Jahre alter Autofahrer habe den Zusammenstoß am Mittwochabend im Stadtteil Jenfeld deshalb nicht mehr verhindern können. Das Kind wurde mit Kopf- und Beckenverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es bestehe keine Lebensgefahr.