Hamburg. In einem Bürogebäude in der Hamburger Innenstadt ist in der Nacht zum Donnerstag erneut ein Brand ausgebrochen. Das Feuer sei gegen 2.30 Uhr in einem Zwischenraum der Außenverkleidung des Hauses an der Willy-Brandt-Straße nahe dem Rödingsmarkt entstanden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Donnerstagmorgen. Aufgrund der schwierigen Lage sei ein Löschen nur schwer möglich. Mehrere Spezialkräfte, unter anderem auch vom Technischen Hilfswerk (THW), wurden angefordert.

Erst am Sonnabend hat es laut Feuerwehr in demselben Gebäude einen ähnlichen Brand gegeben. Die Löscharbeiten hatten sich sehr schwierig und langwierig gestaltet. An dem Gebäude werden zurzeit Sanierungsarbeiten durchgeführt.