BGH urteilt über Schmerzensgeld für gelähmten Mountainbiker

Karlsruhe. Ein seit einem Mountainbike-Unfall vom Hals abwärts gelähmter Mann hofft heute auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH). Er streitet in letzter Instanz um eine hohe Summe Schmerzensgeld. Der Marineoffizier war 2012 auf einer Radtour ins Hamburger Umland in einen Feldweg eingebogen. Dieser war nach ungefähr 50 Metern mit gespanntem Stacheldraht für Autos gesperrt. Der Kläger bemerkte das Hindernis zu spät und stürzte beim Bremsen kopfüber in die Absperrung.

Der Mann hat die Gemeinde Braak (Kreis Stormarn), wo der Unfall passiert ist, und die beiden für das Gebiet zuständigen Jagdpächter verklagt. Auch die Bundesrepublik als Dienstherr des Mannes erhebt Forderungen. Insgesamt geht es um mehr als eine Million Euro. Wie viel Geld der Kläger bekommt, hängt davon ab, ob die Richter bei ihm eine Mitschuld sehen.