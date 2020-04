Schüsse auf Rockerboss auf St. Pauli: Urteil erwartet

Hamburg. Im Hamburger Prozess um die beinahe tödlichen Schüsse auf einen Rockerboss auf St. Pauli wird am Donnerstag ein Urteil erwartet. Für die drei Angeklagten, einen 29-Jährigen, seinen 73-jährigen Vater und einen 27-Jährigen, hatte die Staatsanwaltschaft wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung mehrjährige Haftstrafen gefordert.

In der Nacht zum 27. August 2018 waren fünf Schüsse auf einen Hells-Angels-Boss abgegeben worden, als dieser mit seinem Wagen vor einer Ampel am Hamburger Millerntor halten musste. Der damals 38-Jährige wurde lebensgefährlich an Kopf und Oberkörper verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt. Die Tat soll ein Racheakt gewesen sein.