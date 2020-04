Lehre an der Europa-Universität Flensburg nur online

Flensburg. An der Europa-Universität Flensburg (EUF) wird die Lehre im gesamten Frühjahrssemester 2020 online oder in alternativen Formaten stattfinden. Dies teilte das Präsidium der Hochschule am Mittwoch mit. "Da derzeit bis auf weiteres keine Präsenzveranstaltungen stattfinden können, verfolgt die EUF das Ziel, ihren Studierenden ein möglichst breites Spektrum an digitalen Lehr-, Lern- und Prüfungsangeboten zur Verfügung zu stellen", sagte Uni-Präsident Prof. Werner Reinhart. "Wir gehen davon aus, dass der Ausnahmezustand von längerer Dauer sein wird."

Die Semesterzeiten des diesjährigen Frühjahrssemester sowie der nachfolgenden Semester sollen verschoben werden. Bis zum 31. August 2020 werden an der EUF keine Tagungen und extracurricularen Veranstaltungen in Präsenz durchgeführt. Prüfungen sollen möglichst nicht in Präsenz stattfinden.