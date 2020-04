Weitere französische Corona-Patienten verlassen Klinik

Lübeck. Zwei weitere Covid-19-Patienten aus Frankreich sind aus dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) als geheilt entlassen worden. Der Mann und die Frau hätten am Mittwoch die Klinik auf dem Campus Lübeck verlassen können, teilte das UKSH mit. Sie wurden vom Klinikum zum Flughafen Lübeck gebracht und traten von hier aus ihre Heimreise an. Er freue sich sehr, dass zwei weitere Patienten aus Frankreich genesen seien, sagte der Vorstandsvorsitzende des UKSH, Jens Scholz. Das UKSH hatte in Kiel und Lübeck insgesamt sechs beatmungspflichtige Corona-Patienten aus Frankreich übernommen. Einer dieser Patienten konnte bereits gestern vom Campus Kiel aus nach Hause zurückkehren.