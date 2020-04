Kieler Woche 2020 ganz im Zeichen des Segelns

Kiel. Die Kieler Woche 2020 setzt in der Corona-Krise notgedrungen ganz überwiegend auf das Segeln. Das Event vom 5. bis 13. September solle als sportliches Ereignis ablaufen, sagte der Organisationsleiter der Segelwettbewerbe, Dirk Ramhorst, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Der Großteil der Teilnehmer werde aus Nordeuropa kommen. Angesichts der Corona-Krise hatte die Stadt die sonst immer Ende Juni stattfindende Kieler Woche verschoben. In Normaljahren besuchen drei Millionen Menschen aus aller Welt das Sommerfest.

Zu den Segelregatten kamen Sportler aus über 60 Nationen. "Das ist natürlich nicht das, was in diesem Jahr unter den aktuellen Rahmenbedingungen anzunehmen ist", sagte Ramhorst. Er sieht stattdessen eine sportliche Kieler Woche wie in früheren Zeiten.

Die Chancen für eine ordentliche Resonanz seien gut. Praktisch alle Veranstaltungen, die bis in den August hätten stattfinden sollen - egal ob Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften - seien ausgesetzt. "Insofern erfahren wir im Moment relativ viel Aufmerksamkeit mit unserem Datum in der ersten Septemberwoche", sagte Ramhorst. Es gebe schon sehr viele Anfragen.

"Wir wollen ein Signal setzen in Richtung Normalität", sagte Ramhorst. "Alles, was Volksfestcharakter hat - zum Beispiel ein Würstchenstand in Kiel-Schilksee - werden wir sehr kurzfristig entscheiden und natürlich immer im Zusammenspiel mit Stadt und Land."