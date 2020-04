Bürgerschaft stimmt für Sonderausschuss zur Corona-Krise

Hamburg. Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwoch die Einsetzung eines Sonderausschusses zur Corona-Pandemie beschlossen. "Mit der Einrichtung eines alle zwei Wochen tagenden Ausschusses "Bewältigung der Coronakrise" reagieren wir auf die vielfältigen Anforderungen an die Politik", sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. In dem Sonderausschuss könne die Bürgerschaft die parlamentarischen Vorgänge, Maßnahmen und Entwicklungen ausführlich und transparent beraten. "Mit einer Livestream-Übertragung können die Hamburgerinnen und Hamburger auch in der Krise das Ausschussgeschehen verfolgen." Der Sonderausschuss soll 20 Mitglieder haben.