Triathlon: Auch die zweite Veranstaltung wird verlegt

Hamburg. Nach der Absage des Hamburger Ironman finden nun auch der Triathlon-WM-Lauf sowie die Weltmeisterschaft der Mixed-Staffeln nicht am vorgesehenen Termin statt. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Angesichts der gegenwärtigen Corona-Pandemie "haben die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Teilnehmer, Partner, Dienstleister und Volunteers oberste Priorität", hieß es in einer Pressemitteilung. Die Wettbewerbe des Weltverbands ITU waren für den 11. und 12. Juli geplant.

Wann der Hamburg-Triathlon nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Der Veranstalter arbeite mit Hochdruck daran, "einen neuen Renntermin in 2020 bestätigen zu können". Auch das neue Datum für den Ironman wurde bislang nicht bekanntgegeben.