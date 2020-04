Vorbereitungen für weitere Prüfungen an Schulen gestartet

Kiel. Die Vorbereitungen für den ersten allgemeinbildenden und den mittleren Schulabschluss haben am Mittwoch an den Schulen in Schleswig-Holstein begonnen. Die Schüler der 9. und 10. Klassen bereiten sich unter strengen Hygieneauflagen in kleinen Gruppen auf die anstehenden Prüfungen vor. "Uns ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler in den beiden Wochen vor der Prüfung noch einmal mit den Lehrkräften zusammenkommen", erläutert dazu Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Die zentralen Prüfungen zu den genannten Abschlüssen sollen ab 11. Mai beginnen.

Die ersten Abiturklausuren waren am Dienstag geschrieben worden. Weniger als ein Prozent der Schüler sei dazu nicht angetreten, teilte das Ministerium mit. Dies liege im üblichen Schnitt der vergangenen Jahre. Etwa fünf Prozent Schüler schrieben in Extra-Räumen, weil sie zur Risikogruppe gehören oder zuhause besonders gefährdete Eltern oder Geschwister haben, Hier und da müssten Abläufe noch verbessert werden, sagte Prien. An den 34 Berufsschulen finden ab kommender Woche diverse Prüfungen in mehr als 240 Ausbildungsberufen statt.