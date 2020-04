Bürger geben Finanzämtern gute Noten

Kiel. Die Steuerverwaltung in Schleswig-Holstein hat nach Angaben des Finanzministeriums in einer länderübergreifenden Online-Befragung von Bürgern gute Noten bekommen. Sie vergaben dabei die Durchschnittsnote 2,4, wie das Ressort am Mittwoch mitteilte. Besonders gut seien die persönlichen (1,8) und fachlichen (2,2) Kompetenzen der Beschäftigten in den Finanzämtern bewertet worden.

"Wir haben allen Grund, mit diesen Bewertungen zufrieden zu sein, denn sie zeigen, wie qualifiziert und motiviert unser Personal ist", kommentierte Staatssekretär Udo Philipp. Seit dem 1. März 2019 konnten Bürger in der Online-Umfrage ihr Finanzamt bewerten. Auch länderübergreifend gibt es den Angaben zufolge eine hohe Zufriedenheit mit der Arbeit der Finanzämter.

Wie in allen Teilnahmeländern wünschten sich auch die Bürger im Norden eine verständlichere "Steuersprache". Verbesserungsbedarf sähen sie besonders bei den Erläuterungen im Steuerbescheid. Dafür geb es in Schleswig-Holstein die Note 3,4, also ein "befriedigend". Da die Formulierungen in den Bescheiden weitgehend bundeseinheitlich sind, sei ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt initiiert worden, um Texte der Steuerverwaltung verständlicher zu gestalten.