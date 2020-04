Hamburger Muslime begehen Ramadan bei geschlossenen Moscheen

Hamburg. Wegen der Corona-Krise werden auch die Hamburger Muslime zum Beginn des Fastenmonats Ramadan nicht gemeinsam beten können. "Die Moscheen sind geschlossen", sagte Schura-Vorstandsmitglied Mehdi Aroui am Mittwoch. Der Rat der islamischen Gemeinschaften stehe aber in Kontakt mit der Senatskanzlei und hoffe, dass nach einem Gespräch in Berlin die Moscheen Anfang Mai wieder öffnen dürfen, zumindest unter Auflagen. "Bis dahin halten wir die Füße still", sagte Aroui. Auch in vielen muslimischen Ländern seien die Moscheen geschlossen. In Hamburg werden viele Ansprachen zu Freitagsgebeten im Internet gestreamt.

Der Ramadan beginne in diesem Jahr mit dem Sonnenuntergang am Donnerstag. Freitag sei der erste Fastentag. Eine geplante Dialogveranstaltung mit Vertretern anderer Religionsgemeinschaften im sogenannten Ramadan-Pavillon wurde ins Internet verlegt. Aroui betonte, dass niemand zum Fasten gezwungen werden könne. Nach islamischem Recht seien Kranke, Kinder, Reisende oder Menschen bei besonderen Herausforderungen wie Prüfungen von der religiösen Pflicht ausgenommen.

Die Schura vertritt nach eigenen Angaben in Hamburg 56 sunnitische und schiitische Gemeinden mit rund 50 000 Mitgliedern.