Rasen ohne Führerschein: 26-Jähriger auf der A7 erwischt

Hamburg. Mit 137 statt der erlaubten 60 Stundenkilometer ist ein Raser in Hamburg auf der A7 erwischt worden. Seinen Führerschein konnten ihm die Beamten aber nicht abnehmen - diesen hatte er bereits wegen früherer Vergehen verloren, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizisten seien auf den Mann aufmerksam geworden, als er sie am Dienstagabend zwischen den Anschlussstellen Schnelsen-Nord und Volkspark mit seinem Kleinbus überholt habe. Der 26-Jährige musste den Angaben zufolge noch während der Kontrolle seinen Autoschlüssel abgeben - ihm droht jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis.