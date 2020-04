Musical-Kostümschneider nähen Stoffmasken für Gasversorger

Hamburg. Stoffmasken statt opulenter Kostüme: Die Musical-Schneiderei vom "König der Löwen" hat rund 1200 Gesichtsmasken für den städtischen Hamburger Gasversorger genäht. Weil FFP2-Masken, die die rund 150 Mitarbeiter auf Baustellen und im direkten Kundenkontakt trügen, für die übrige Belegschaft derzeit kaum zu bekommen seien, wandte sich das städtische Unternehmen nach Angaben eines Sprechers bereits kurz vor Ostern an die Schneiderei. "Wir schützen unsere Belegschaft, damit die sichere Versorgung unserer Stadt geschützt bleibt", teilte der technische Geschäftsführer bei Gasnetz Hamburg, Udo Bottlaender, am Mittwoch mit. Er dankte dem Team um Kostümschneiderin Irene Abele für die "ungewöhnliche Leistung".

Damit sei die Belegschaft auf die vom kommenden Montag an in Hamburg geltende Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen bestens vorbereitet, hieß es. Wegen der Corona-Pandemie sind auch die Musical-Theater in Hamburg geschlossen.