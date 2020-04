Fahrbahnsanierungen am Hamburger Flughafen haben begonnen

Hamburg. Rund um den Hamburger Flughafen haben Fahrbahnsanierungen begonnen. Betroffen seien zunächst die Zufahrtsrampen zu den Terminals eins und zwei, teilte die Autobahn GmbH Niederlassung Nord am Mittwoch mit. Die Baumaßnahmen seien in drei Teile gegliedert. In Phase zwei und drei werde die Fahrbahn der B433 in beide Richtungen erneuert.

Ursprünglich sollten die Maßnahmen erst Sommer dieses Jahres beginnen. Da der Airport durch die Corona-Krise nahezu lahmgelegt ist, sei die Gelegenheit gerade günstig. "Wir nutzen die geringere Verkehrslast und schieben die Bauphase zur Rampensanierung deutlich nach vorne", sagte Pressesprecher Christian Merl.

Um Staus zu vermeiden, sollten Fluggäste die Umleitungen nutzen und ein paar Minuten mehr einplanen. Bei der Autobahn GmbH Nord ist man allerdings optimistisch, dass das große Verkehrschaos ausbleibt: "Aufgrund der verminderten Flugbewegungen erwarten wir keine wesentlichen Behinderungen auf den Umleitungsstrecken bei der Anfahrt zu den Terminals", sagte Merl.