Hamburger Zinnschmelze erhält Stadtteilkulturpreis

Hamburg. Der 17. Hamburger Stadtteilkulturpreis geht in diesem Jahr an die Zinnschmelze für die Projektreihe "Unantastbar. Grundrechte - Greif zu!". Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) übergab die mit 12.000 Euro dotierte Auszeichnung am Dienstag online. Das Kulturzentrum in Hamburg-Barmbek biete ein diverses und innovatives Kulturprogramm von Tanz und Theater bis hin zu Kinderveranstaltungen oder Lesungen. Der Stadtteilkulturpreis wird von der Hamburgischen Kulturstiftung, der Gabriele Fink Stiftung, der Patriotischen Gesellschaft und der Kulturbehörde gestiftet. Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. unterstützt die Umsetzung.