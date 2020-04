Aus Frankreich eingeflogene Covid-19-Patientin wieder zurück

Hamburg. Eine der beiden aus Frankreich eingeflogenen schwer kranken Covid-19-Patientinnen hat das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wieder verlassen können. Die 79-Jährige sei am Dienstag nach erfolgreicher Behandlung in ihr Heimatland zurückgekehrt, teilte das UKE mit. Die Frau war nach Angaben des Klinikums Ende März wegen einer schweren Lungenentzündung infolge einer Covid-19-Infektion ins UKE gebracht und intensivmedizinisch behandelt worden. Sie werde sich nun in einer Rehabilitationsklinik in Frankreich weiter erholen. Zum Befinden der zweiten Patientin äußerte sich das UKE aus Datenschutzgründen nicht.