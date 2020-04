Holzspäne brennen in Reinfelder Silo

Reinfeld. Ein Brand in einem Silo in Reinfeld im Kreis Stormarn hat am Dienstag die Feuerwehr beschäftigt. Das Feuer in dem Reinfelder Gewerbegebiet war aus zunächst ungeklärter Ursache in dem mit Holzspänen gefüllten Silo eines Tischlereibetriebes ausgebrochen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Verletzt wurde niemand. Die Beschäftigten einer benachbarten Werkstatt hätten sich selbst in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr war mit 42 Einsatzkräften vor Ort und brachte den Brand in etwa anderthalb Stunden unter Kontrolle. Die Löscharbeiten sollten nach Angaben des Sprechers noch bis zum frühen Abend dauern. Zu Brandursache und Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.