Corona-Infektionen in Pflegeheim in Lauenburg

Ratzeburg. Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind in einem zweiten Pflegeheim Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus festgestellt worden. In dem Heim in Lauenburg seien zwei Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, teilte der Kreis am Dienstag mit. Einer der Bewohner sei in ein Krankenhaus gebracht worden, bei den anderen Infizierten sei das nicht erforderlich, sagte ein Sprecher.

Die Einrichtung mit 40 Bewohnern und 31 Beschäftigten wurde unter Quarantäne gestellt. Bereits Ende März war in einem Pflegeheim in Wentorf der Erreger festgestellt worden. Im Verlauf der Ausbreitung des Virus starben dort drei Bewohner.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg gab es am Dienstagabend insgesamt 233 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle. Nach Schätzung des Gesundheitsamtes sind von den Betroffenen mittlerweile etwa 170 Menschen wieder genesen.