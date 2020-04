Motorradfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Schwarzenbek. Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg schwer verletzt worden. Ein 83 Jahre alter Autofahrer hatte ihm an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Autofahrer hatte am Montag kurz an der Haltelinie gestoppt und dann seine Fahrt fortgesetzt. Dabei habe er den Motorradfahrer auf der vorfahrtberechtigten Straße übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam, teilte die Polizei mit. Der 83-Jährige erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden wird nach Polizeiangaben auf etwa 10 000 Euro geschätzt.