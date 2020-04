Corona-Krise hält Telefonseelsorge auf Trab

Kiel. Wegen hoher Nachfrage in der Corona-Krise hat die "Nummer gegen Kummer" in Schleswig-Holstein ihre Beratungszeiten verlängert. Zuletzt sei die Zahl der Gespräche am Elterntelefon um über 20 Prozent gestiegen, teilte der Kinderschutzbund am Dienstag mit. Die Umsetzung der Schutzmaßnahmen fordere viele Familien heraus. Dazu kämen Homeoffice und Homeschooling: "Die Rolle des Ersatzlehrers ist neu, Eltern suchen Rat dafür, wie sie ihr Kind motivieren und bei Bedarf auch unterstützen können", berichtete die Koordinatorin des Elterntelefons Ostholstein, Silke Hüttmann.

Aber auch Jugendliche meldeten sich dieser Tage öfter bei der Hotline. Gerade Pubertierende bräuchten ein soziales Umfeld, das nur schwer mit den Schutzmaßnahmen vereinbar sei. "Sie fühlen sich isoliert und einsam", erklärte die Koordinatorin des Kinder- und Jugendtelefons Lübeck, Brigitte Bischoff.