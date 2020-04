Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat von Montag an eine Maskenpflicht im Einzelhandel, auf Wochenmärkten und im öffentlichen Nahverkehr angekündigt. Die bisherigen Empfehlungen zum Tragen von Masken gegen die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie hätten nicht ausreichend gefruchtet, sagte Tschentscher am Dienstag in Hamburg.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder hätten bei ihrer jüngsten Telefonkonferenz eine dringende Empfehlung zum Tragen von Schutzmasken im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr ausgegeben. "Unser Eindruck bisher ist, dass das noch nicht so richtig durchgeschlagen hat", sagte Tschentscher.

"Wir haben beschlossen, dass wir ab Montag dann die Verwendung (der Masken) zur Pflicht erklären wollen", sagte Tschentscher. Andere Bundesländer seien diesen Schritt bereits gegangen. "Wir sind in einem Ballungsraum ganz besonderes betroffen von der Situation im öffentlichen Nahverkehr."

Tschentscher wies darauf hin, dass ein einfacher Mundschutz inzwischen auch günstig zu haben sei. Zudem kündigte der Bürgermeister an, die Kommunikation etwa mittels Durchsagen in Bussen und Bahnen zu verstärken, auch weil es wegen der anderen Lockerungen etwa in den Schulen immer schwieriger werde, die Mindestabstände einzuhalten.