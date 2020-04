FDP-Fraktionschef fordert klare Kante bei Zweitwohnungen

Kiel. Im Kompetenzstreit zwischen Landesregierung und Kreisen um eine Öffnung der Zweitwohnungen verlangt die FDP im Kieler Landtag einen zügigen Durchbruch. "Die Diskussion um die Zweitwohnungsnutzungsverbote einiger Landkreise muss ein schnelles Ende finden", sagte Fraktionschef Christopher Vogt am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Land habe aus guten Gründen nur die Nutzung von Zweitwohnungen untersagt, die auf Inseln oder Halligen liegen. "Für die weitergehenden Verbote sind einzelne Landkreise verantwortlich, die jetzt öffentlich auf eine Anweisung des Landes hoffen", sagte Vogt. "Das ist zwar etwas schräg, aber das Land sollte den beteiligten Landkreisen diesen Gefallen tun."

Das Image des Landes dürfe nicht weiter von einigen Landräten aufs Spiel gesetzt werden, sagte Vogt. "Die Maßnahmen zur Eindämmung der Virus-Ausbreitung müssen verhältnismäßig und sinnvoll sein." Deshalb müsse es vor allem um Kontaktreduzierung und nicht um die Einschränkung der Bewegungsfreiheit gehen.

"Diese Diskussion nimmt mittlerweile wirklich skurrile Züge an", befand der FDP-Fraktionschef. "Nordfriesland definiert mal eben Grenzen innerhalb unseres Bundeslandes, während Ostholstein lieber erst Hotels öffnen will, anstatt die Menschen zu ihrem Eigentum zu lassen. Dieses merkwürdige Schauspiel darf nicht weiter die Akzeptanz unserer Corona-Maßnahmen gefährden." Die Landesregierung habe einen sinnvollen Fahrplan für den Tourismus skizziert: Im ersten Schritt die Nutzung von Zweitwohnungen zulassen, dann Ferienwohnungen und Hotels öffnen. "Es kann jetzt nicht um Eitelkeiten gehen, sondern nur um eine behutsame Rücknahme von Maßnahmen, um die wirtschaftliche Existenz von tausenden Schleswig-Holsteinern zu sichern." Als letzten Schritt will die Regierung den Tagestourismus wieder zulassen. Einen Zeitplan für die genannten Schritte gibt es noch nicht.