Ministerin: Schulen gut auf Prüfungen vorbereitet

Kiel. Die Schulen in Schleswig-Holstein gehen nach Ansicht von Bildungsministerin Karin Prien unter den gegebenen Umständen gut vorbereitet in die jetzt beginnende Prüfungszeit. Darauf könnten die Schüler und Lehrer vertrauen, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Kiel. Im Norden starten am Dienstag die Abiturprüfungen, die Prüfungen zum ersten und mittleren Schulabschluss folgen im Mai. Prien überzeugte sich an der Goethe Gemeinschaftsschule in Kiel vom Vorbereitungsstand, samt Hygiene- und Abstandsvorgaben. An dieser Schule beginnen die Prüfungen für den 9. und 10. Jahrgang im Mai.