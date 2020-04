Krebspatient mit Covid-19-Infekt im UKE gestorben

Hamburg. Ein 80 Jahre alter Krebspatient ist im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) gestorben. Wie das UKE am Sonntag mitteilte, starb der Mann am Samstagabend mit fortgeschrittener, bösartiger Blutkrebserkrankung und Covid-19-Infekt. Er gehörte zu den Patientinnen und Patienten, die in der vergangenen Woche positiv auf das neuartige Coronavirus getestet wurden. Weitere Untersuchungen müssten zeigen, ob Covid-19 ursächlich für den Tod des Mannes war.

Nach dem Corona-Ausbruch auf der Krebsstation des UKE war der Hamburger Senat nach Informationen des "Spiegel" auf Distanz zur Klinikleitung gegangen. Der Sprecher der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) erklärte auf Anfrage des Nachrichtenmagazins: "Die Senatorin war über die zuletzt berichtete Häufung der Fälle nicht informiert." Dabei habe sie, auch in Sachen Corona, "in laufendem Austausch mit dem Ärztlichen Direktor des UKE" gestanden. Die Klinikleitung hatte Kritik an der Informationspolitik zurückgewiesen.