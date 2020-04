HSV: Fans verzichten auf Ticketerstattungen

Hamburg. Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat das Prozedere für die Erstattung gekaufter Eintrittskarten bekanntgegeben. Diese muss online beantragt werden, teilte der Verein am Sonntag mit. "Der HSV möchte sich an dieser Stelle bei den zahlreichen Anhängern bedanken, die sich bereits in den vergangenen Wochen schriftlich an den HSV gewandt und ihre Unterstützung durch den Verzicht auf eine Rückerstattung zugesichert haben. Dafür ist der HSV sehr dankbar", heißt es auf der Homepage des Vereins.

Die Erstattung betrifft zunächst gekaufte Einzeltickets. Inhaber von Saisonkarten bittet der HSV um Geduld. Die Abwicklung wird erst nach Abschluss der Einzelkarten-Rückerstattungen vorgenommen.

Wegen des ausgesetzten Spielbetriebs aufgrund der Corona-Pandemie sind zunächst drei Heimspiele und drei Auswärtspartien bis zum 3. Mai abgesagt worden. Wie es in den Ligen weitergeht, berät die Deutsche Fußball Liga am kommenden Donnerstag.