Hamburg. Eine weitere Woche im Ausnahmezustand ist fast geschafft – das Coronavirus wird sich jedoch noch länger auf den Alltag der Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern auswirken.

Am Sonnabend stieg die Zahl der Neu-Infizierten in Hamburg erneut an, doch die Zahl der Genesenen übersteigt mittlerweile die der Erkrankten. Die Kontaktbeschränkungen wurden deutschlandweit bis zum 3. Mai verlängert. In Hamburg dürfen ab Montag jedoch kleinere Geschäfte unter Beachtung entsprechender Hygienevorschriften wieder öffnen.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (19. April):

2417 Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein

Die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Schleswig-Holstein auf 2417 gestiegen. Wie die Landesregierung am Sonntag mitteilte, waren das bis Sonnabendabend 30 Fälle mehr als nach der Meldung vom Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung um eine Person auf 62.

Derzeit werden 129 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, drei weniger als am Vortag. Wie die Landesregierung unter Berufung auf Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein 1600 Menschen genesen.

UKE: Krebspatient mit Corona-Infektion verstorben

Ein 80-jähriger Krebspatient, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, ist am Sonnabend auf der Intensivstation des UKE verstorben. Das teilte das Universitätsklinikum am Sonntagvormittag mit. Er litt an einer fortgeschrittenen, bösartigen Blutkrebserkrankung und gehörte zu den Patienten, die vergangene Woche positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Weitere Untersuchungen müssen nun zeigen, ob das Coronavirus die Ursache für den Tod des Mannes war.

Wegen Corona: „Kurzarbeit“ für Schleswig-Holsteins Krabbenfischer

Mit „Kurzarbeit“ sind die Krabbenfischer an Schleswig-Holsteins Küste in die Saison gestartet. Nur 48 Stunden pro Woche werfen sie im Wattenmeer ihre Netze aus, um das „Gold der Nordsee“ an Bord zu holen, sagt Krabbenfischer Birger Zetl von der nordfriesischen Insel Pellworm. Darauf hätten sich die Erzeugergemeinschaften und die Händler geeinigt. Grund ist der Coronavirus.

„Die Fischer können fischen, kein Problem. Aber die Nachfrage stagniert dadurch, dass die Restaurants geschlossen haben“, erklärt der Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Küstenfischer der Nordsee, Günter Klever. Auch in Belgien - Hauptabnehmer der Nordseegarnelen - gebe es ja Beschränkungen. „Die Vermarktung läuft jetzt hauptsächlich über die Discounter - als fertig gepulte und abgepackte Krabben oder als Krabbensalat“, sagt Zetl. „Hotels und die ganze Gastronomie fehlen jedoch.“

Fischkutter liegen im Hafen von Büsum. Wegen der Coronapandemie ist bei Schleswig-Holsteins Krabbenfischern "Kurzarbeit»" angesagt.

Foto: picture alliance/dpa

Laut Zetl stehen die Krabbenfischer finanziell mit dem Rücken zur Wand. Nach dem wirtschaftlich schwachen 2019 sei die Lage brisant. Im vergangenen Jahr litten sie unter dem Rekordergebnis von 2018: Wegen voller Kühlhäuser gab es kaum Bedarf, die Preise purzelten von satten 12 Euro pro Kilogramm auf knapp 3 Euro.

Hamburg: DGB begrüßt Lockerungen im Handel

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Hamburg hat die anstehenden Lockerungen der Corona-Regelungen positiv bewertet. „Eine Lockerung mit Augenmaß ist richtig – wir begrüßen die besonnene Politik der kleinen Schritte. Umsichtige Hygiene-Konzepte sind die Grundlage, für die müssen allerdings die Beschäftigten und ihre Interessenvertreter/-innen, wie Betriebs- und Personalräte, miteinbezogen werden“, sagte Katja Karger, Vorsitzende des DGB Hamburg.

Die Öffnung im Handel von Montag an bringe den Beschäftigten wieder eine Perspektive. „Die wird aber auch in anderen Branchen gebraucht.“ Die Ausweitung der Notbetreuung in den Kitas für Kinder von arbeitenden Alleinerziehenden sei ein absolut richtiger Schritt für den sozialen Ausgleich.

Tschentscher: "Wir müssen das gemeinsam durchstehen"

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher verteidigte die starken Beschränkungen in der Krise, äußerte aber auch Verständnis für die Sorgen der Gastronomie-Betriebe und Hotels. „Wirtschaftliche Erwägungen müssen in dieser Zeit zurückstehen. Ich verstehe, dass es für die Gastronomie und Hotellerie schwer ist, aber auch andere Branchen wie Friseure und Gesellschaftsgruppen wie Behinderteneinrichtungen oder Familien mit kleinen Kindern sind sehr betroffen. Wir müssen das gemeinsam durchstehen“, sagte der SPD-Politiker am Samstag bei Radio Hamburg.

An Hilfen für Hamburger Unternehmer seien inzwischen 363 Millionen Euro bewilligt worden. Das solle über die ersten 2-3 Monate helfen. Eine Lockerung der Gastronomie hänge von der weiteren Entwicklung der Infektionsraten ab. „Ich kann mir aber vorstellen, dass wir zunächst die Außengastronomie für mögliche Lockerungen in den Blick nehmen“, kündigte Tschentscher an.

Tschentscher verkündet erste Corona-Lockerungen für Hamburg:

Bürgermeister verkündet erste Corona-Lockerungen für Hamburg Bürgermeister verkündet erste Corona-Lockerungen für Hamburg

Informationen zum Coronavirus:

Coronakrise: Weitere Erntehelfer treffen in Hamburg ein

Eine größere Gruppe Erntehelfer aus Rumänien sind am Sonnabend am Hamburger Flughafen eingetroffen. Die 84 Männer und Frauen wurden von dort per Bus nach Hoyerhagen in Niedersachsen gebracht, wo sie auf einem Spargelhof eingesetzt werden sollen.

Erntehelfer aus Rumänien steigen am Sonnabend nach ihrer Ankunft am Hamburg Airport in bereitstehende Reisebusse.

Foto: Christian Charisius / dpa

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) hatten sich vor zwei Wochen darauf geeinigt, 80.000 ausländische Saisonkräfte unter strengen Auflagen nach Deutschland zu fliegen. Um beim Ernten und anderen dringenden Feldarbeiten zu helfen, können im April und Mai je 40.000 Menschen kommen. Die Bauern müssen ihren Bedarf bei einem Portal anmelden und Flugreise und Transfer zum Betrieb bezahlen.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum und halten Sie Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Hamburgs Gesundheitssenatorin besorgt wegen Infarkt- und Schlaganfallpatienten:

Senatorin besorgt wegen Infarkt- und Schlaganfallpatienten Senatorin besorgt wegen Infarkt- und Schlaganfallpatienten

Demonstranten mahnen Grundrechte in Coronakrise an

Am Sonnabend sind in der Hamburger Innenstadt wieder mehr als 50 Menschen für Grundrechte spazieren gegangen. Die Aktion war nicht angemeldet. Die Polizei nahm Personalien der Teilnehmer auf, stellte Plakate sicher und erteilte Platzverweise.

50 Menschen gingen am Sonnabend in Hamburg "für Grundrechte spazieren".

Foto: imago images/Jannis Große

Die Aktion geht auf die Gruppe "Nicht ohne uns" der Kommunikationsstelle demokratischer Widerstand aus Berlin zurück, die in den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einen Angriff auf die Grundrechte und das Grundgesetz sieht.

Coronavirus – die Fotos zur Krise: