13 000 Ordnungswidrigkeiten wegen Kippenschnippen geahndet

Hamburg. In Hamburg sind im vergangenen Jahr knapp 13 000 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen weggeschnippter Zigarettenkippen eingeleitet worden. Exakt seien es 12 608 Verfahren gewesen und damit mehr als 83 Prozent aller von der Stadtreinigung verfolgten Ordnungswidrigkeiten, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Seit Anfang 2018 wird in Hamburg gezielt gegen Raucher vorgegangen, die ihre Kippen achtlos wegwerfen. Es drohen Verwarnungsgelder bis zu 55 Euro oder - wenn nicht gezahlt wird - ein teureres Bußgeldverfahren. Im ersten Jahr war das Kippenschnippen in nur 1354 Fällen geahndet worden. Die Einnahmen der Stadt aus allen Ordnungswidrigkeitsverfahren betrugen 103 468 Euro; 2019 waren es mit 388 820 Euro schon mehr als dreimal so viel.