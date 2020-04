Hochschulen bleiben für Publikumsverkehr weiter geschlossen

Hamburgs Hochschulen bleiben wegen der Corona-Pandemie weiter für den Publikumsverkehr geschlossen. Möglich sein sollen aber Prüfungen und der Zugang etwa zu Laboren, sofern die sonstigen Auflagen eingehalten würden, sagte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) nach einer Senatssitzung zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise am Freitag im Rathaus. Die Bibliotheken der Universität und der anderen Hochschulen würden wieder geöffnet. Bereits am Mittwoch hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz grundsätzlich auf das weitere Vorgehen verständigt.