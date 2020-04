Kleinere Hamburger Läden öffnen wieder

Hamburg. In Hamburg dürfen kleinere Läden auch in Einkaufszentren ab kommendem Montag wieder öffnen. Das teilte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Freitag nach Beratungen des Senats über Lockerungen der Corona-Einschränkungen mit. Die Regelung gelte für alle Läden bis zu einer Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern und auch für Einzelläden "in Einkaufszentren, Malls, Passagen", sagte er. In den Zentren müsse auch in den allgemeinen Bereichen zwischen den Geschäften die Abstandsregelung eingehalten werden, betonte er. Auch in den Bereichen Bildung und Kindertagesbetreuung seinen Lockerungen der bisherigen coronabedingten Einschränkungen beschlossen worden.