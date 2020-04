Warnung vor gefälschten Sendungsverfolgungen

Hamburg. Die Verbraucherzentrale Hamburg warnt vor Betrügern, die mittels gefälschter Sendungsverfolgungen eines Paketdienstleisters während der Corona-Krise vermehrt Daten abgreifen und Menschen in eine Abofalle locken. Zahlreiche Hinweise auf diese Vorgehensweise waren in den vergangenen Tagen eingegangen, wie die Verbraucherzentrale am Freitag mitteilte.

Auf ein Paket wartende Menschen erhielten den Angaben zufolge eine Mitteilung per Email oder SMS mit der Aufforderung, einen Betrag in Höhe von zwei Euro zu zahlen, damit ihr Paket ausgeliefert wird. Über einen in die Nachricht eingebunden Link gelangten die Angeschriebenen dann auf eine gefälschte Website des Paketdienstleisters, auf der sie die angebliche Sendungsverfolgung einsehen und persönliche Daten - wie unter anderem den Namen, die Anschrift und teilweise die Kreditkartendaten - angeben sollten. Ein kleines Textfeld wies dann darauf hin, dass nach einer kurzen Testphase ein Abonnement von rund 70 Euro für einen nicht weiter definierten Dienst abgeschlossen werde, hieß es weiter.

Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg riet zur Vorsicht. "Wer seine Daten einträgt, muss damit rechnen, dass ein anderer sie auch nutzt. Im schlimmsten Fall werden Beträge über die Kreditkarte abgebucht, oder die Betroffenen erhalten Rechnungen und Inkassoforderungen für Dienstleistungen, die sie gar nicht bestellt haben", sagte sie.