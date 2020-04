Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten

Hamburg. Unbekannte haben am Hamburger S-Bahnhof Alte Wöhr im Stadtteil Barmbek-Nord zwei Fahrkartenautomaten gesprengt. Nach ersten Erkenntnissen brachten drei Männer am frühen Donnerstagmorgen Sprengsätze an den Automaten an und ließen diese dann explodieren. Daraufhin entwendeten sie Bargeld und flüchteten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wie viel Geld die Unbekannten genau erbeuteten, war zunächst unklar. Auf ihrer Flucht verloren sie mehrere Geldscheine, weshalb ihr Weg bis zu einer Straße in der Umgebung nachvollzogen werden konnte. Eine anschließende Fahndung mit elf Streifenwagen blieb jedoch ohne Erfolg.