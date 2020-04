Sonniger Start ins Wochenende im Norden

Hamburg. Der Start ins Wochenende hält für die Menschen in Norddeutschland viel Sonne bereit. Am Freitag steigen die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst bei viel Sonnenschein auf bis zu 16 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus nördlicher Richtung. In der Nacht zu Samstag kühlt es auf null bis vier Grad ab. In Bodennähe könne es vereinzelt Frost geben.

Auch am Samstag und Sonntag scheint überwiegend die Sonne. Die Temperaturen liegen tagsüber um 16 Grad, nachts zwischen einem und vier Grad.