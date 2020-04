Kiel. Schleswig-Holstein will in der Corona-Krise schrittweise Veranstaltungen mit bis zu 1000 Teilnehmern erlauben. Eine entsprechende Verordnung solle bis zum 30. April erarbeitet werden und nach dem 3. Mai stufenweise umgesetzt werden, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel nach Beratungen der Koalitionsspitzen von CDU, Grünen FDP an. Es werde definitiv nicht gleich vom 4. Mai an Veranstaltungen mit 1000 Besuchern geben, betonte Günther. Die maximalen Zahlen würden angepasst an die weitere Corona-Entwicklung. Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sollen bis zum 31. August untersagt sein.

Günther betonte, dass von den Maßnahmen auch das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) betroffen sei. So sei jetzt schon absehbar, dass das geplante Eröffnungskonzert in der Musik- und Kongresshalle in Lübeck am 4. Juli und das geplante Abschlusskonzert in der Sparkassenarena in Kiel am 30. August nicht stattfinden könnten. Denn die Kapazitäten lägen bei weit über 1000 Plätzen.

Das SHM ist mit mehr als 200 Konzerten, 126 Spielstätten und einem Kartenkontingent von fast 200 000 Tickets Deutschlands größtes Klassik-Festival. Anne-Sophie Mutter, Rolando Villazón, Daniel Barenboim, Tom Jones, The King's Singers, Sabine Meyer, Justus Frantz und Christoph Eschenbach als Duo, Musicalstar Ute Lemper sowie die Schauspieler Klaus Maria Brandauer, Martina Gedeck und Corinna Harfouch sollen in diesem Jahr auftreten.