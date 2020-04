Bedarfsgruppen der Kita-Notbetreuung

Hamburg. Mit der Lockerung der Corona-Auflagen soll in Hamburg auch die Notbetreuung in den Kindertagesstätten ausgeweitet werden. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) kündigte am Donnerstag an, dass "die Alleinerziehenden als zusätzliche Bedarfsgruppe" aufgenommen werden sollen. Berufstätige Alleinerziehende seien in besonderem Maße von den Kita- und Schulschließungen betroffen. Deshalb werde diese Personengruppe im Laufe der kommenden Woche als Bedarfsgruppe anerkannt, sagte der Sprecher der Senatorin.

Bisher war die Notbetreuung in Hamburg vor allem auf Kinder von Angehörigen sogenannter systemrelevanter Berufe etwa im Gesundheitswesen ausgerichtet. Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass die Kitas zur Eindämmung der Corona-Pandemie zunächst noch geschlossen bleiben sollen. "Die Notbetreuung wird fortgesetzt und auf weitere Berufs- und Bedarfsgruppen ausgeweitet", hieß es jedoch in dem Beschluss.