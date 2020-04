OB Kämpfer hofft auf Kieler Woche im September

Kiel. Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt arbeitet weiter an Plänen für eine Kieler Woche im September. "Ob und wie die Kieler Woche dann tatsächlich stattfindet, können wir angesichts der aktuellen Entwicklung noch nicht sagen", sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Donnerstag. Am Mittwoch hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder wegen der Corona-Krise auf ein Verbot von Großveranstaltungen bis Ende August verständigt.

Traditionell findet die Kieler Woche Ende Juni statt. Wegen der Corona-Auflagen hatte die Stadt das nach ihren Angaben größte Sommerfest Nordeuropas mit zuletzt mehr als 3,5 Millionen Besuchern aber bereits auf den September verschoben.

Die Stadt wolle abwarten, welche Verschärfungen wirklich erlassen werden und wie Großveranstaltungen definiert werden, sagte Kämpfer. "Die Kieler Woche ist ja nicht eine einzige Großveranstaltung, sie besteht aus Hunderten kleinen und größeren Veranstaltungen an verschiedenen Orten in Kiel und auf der Förde." Die Stadt sei mit den Verantwortlichen der Segelregatten und vieler anderer Kieler-Woche-Veranstaltungen in Gesprächen über die aktuelle Entwicklung. "Ich bin optimistisch, dass wir im September Segeln können und auch vieles Andere möglich sein wird."