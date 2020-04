Wohnungsdurchsuchung in Schenefeld

Schenefeld. Die Bundespolizei hat am Donnerstag eine Wohnung eines 25-Jährigen in Schenefeld (Kreis Pinneberg) mit Spezialkräften durchsucht. Der Mann werde beschuldigt, am 7. Januar mit einer Schusswaffe mindestens eine Person in einer S-Bahn bedroht zu haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten laut den Angaben keine Schusswaffe, jedoch Tatbekleidung. Der 25-Jährige wurde mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zum Verbleib der Schusswaffe dauerten zunächst an.