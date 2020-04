Prozess um Mord von Rümpel: Sechs Jahre Haft gefordert

Lübeck. Im Prozess um den Mord an einer 39 Jahre alten Frau in Rümpel im Kreis Stormarn hat die Verteidigung sechs Jahre Haft gefordert. Das Opfer habe den Angeklagten durch abwertende Äußerungen schwer gekränkt, so dass die Tat als Totschlag und nicht als Mord zu werten sei, sagte die Verteidigerin am Donnerstag vor dem Lübecker Landgericht. Ihr heute 40 Jahre alter Mandant hatte im Prozess gestanden, seine Ex-Freundin im Oktober 2017 im Streit erwürgt und die Tote in einem einige Kilometer entfernten Waldstück versteckt zu haben. Die Leiche war erst im April 2019 von einem Landwirt gefunden worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits im März lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Sie geht anders als die Verteidigung von einem geplanten Mord aus Eifersucht aus. Das Opfer hatte sich kurze Zeit vor der Tat von dem Angeklagten getrennt und sich einem anderen Mann zugewandt. Das Urteil soll am 21. April um 9.00 Uhr verkündet werden.