Hapag-Lloyd Cruises bringt Flotte nach Hamburg

Hamburg. Das Kreuzfahrtunternehmen Hapag-Lloyd Cruises wird während der Corona-Krise vier von fünf Schiffen seiner Flotte nach Hamburg bringen. Zunächst werde das Expeditionsschiff "Hanseatic nature" voraussichtlich am 20. April in Hamburg erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das Schwesterschiff "Hanseatic Inspiration" sowie die beiden Luxusschiffe "Europa" und "Europa 2" würden ebenfalls nach Hamburg zurückkehren. Alle drei Schiffe sollen am 2. Mai in den Hafen der Hansestadt einlaufen und dort vorerst liegen. Die "Bremen" verbleibe weiterhin vor Neuseeland.

Die beiden Expeditionsschiffe werden laut den Angaben im Rahmen von Reparaturarbeiten bei "Blohm+Voss" liegen. Die "Europa 2" nehme ihren Liegeplatz in Altona und die "Europa" am O'Swaldkai ein. Bereits seit dem 21. März seien alle Gäste der Hapag-Lloyd Cruises Flotte zu Hause.