Marihuanageruch im Mehrfamilienhaus führt zu drei Festnahmen

Hamburg. Polizisten haben in Hamburg-Horn drei mutmaßliche Marihuanadealer in einem Mehrfamilienhaus festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich ein Zeuge zuvor über einen verdächtigen Geruch beschwert. Bei der Durchsuchung am Mittwochabend hätten die Beamten drei Kilogramm Marihuana, Verpackungsmaterial und 1000 Euro aus mutmaßlichen Drogendeals gefunden. Infolge der Festnahmen kam es in einer weiteren Wohnung zu einer Durchsuchung, bei der eine geringere Menge der Droge sichergestellt wurde.