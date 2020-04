Hamburger Schlagermove wird auf September verschoben

Hamburg. Der Hamburger Schlagermove wird wegen der Corona-Pandemie auf das erste September-Wochenende verlegt. Das teilte der Veranstalter, die Hossa-Hossa GmbH, am Donnerstag mit. Eigentlich war der Schlagermove für Juli geplant. "Wir gehen jetzt mit voller Kraft und Hoffnung die Umplanungen für das erste September-Wochenende an", sagte Geschäftsführer Frank Klingner. "Das Leben muss nach dieser außergewöhnlichen Krise so unbeschwert und fröhlich wie irgend möglich weitergehen. Hierzu können und wollen wir mit unseren Schlagermove OnTour-Partys sowie dem Schlagermove Hamburg gern beitragen."

Die Warm-Up-Party ist für den 4. September auf dem Heiligengeistfeld geplant, der Schlagermove dann für den 5. September. Bei der 23. Ausgabe des "Karnevals des Nordens" im Sommer 2019 zählten die Veranstalter eigenen Angaben zufolge rund 350 000 Besucher.

Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Mittwoch zwar auf erste vorsichtige Lockerungen in der Coronavirus-Krise verständigt. Großveranstaltungen aber sind den Beschlüssen zufolge bis zum 31. August grundsätzlich untersagt.