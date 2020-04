Linke fordert mehr Schutz in Heimen und Kliniken

Hamburg. Angesichts der Häufung von Covid-19-Fällen in einem Harburger Altenheim und auf der Krebsstation des UKE fordert die Linksfraktion Konsequenzen. "Diese geballten Ansteckungs- und Todesfälle sind alarmierend" und zeigten, dass die Schutzmaßnahmen im Gesundheitswesen nach wie vor nicht ausreichen, erklärte der gesundheitspolitische Sprecher der Fraktion, Deniz Celik. "Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen (...) dürfen nicht zu gefährlichen Orten werden, an denen das Risiko besonders hoch ist, sich mit Covid-19 zu infizieren."

In einem Antrag für die Bürgerschaftssitzung in der kommenden Woche fordert die Linksfraktion unter anderem ausreichende Schutzausrüstung. "Wir brauchen eine Maskenpflicht für alle, die in solchen Einrichtungen arbeiten. Corona-Tests müssen häufiger durchgeführt und entsprechend die hauseigenen Labor-Kapazitäten zügig ausgebaut werden, um eine Infektion möglichst früh zu entdecken", sagte Celik. Außerdem müsse das Reinigungspersonal in den Einrichtungen erheblich aufgestockt werden.

Anfang der Woche war bekanntgeworden, dass in einem Harburger Seniorenheim seit Anfang April sieben Bewohner an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. 38 Bewohner und 15 Pflegekräfte sind infiziert. Auch im Krebszentrum des UKE hatten sich rund 40 Patienten und Mitarbeiter mit dem neuartigen Coronavirus infiziert.