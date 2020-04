Tschentscher warnt vor vollen Innenstädten

Hamburg. Angesichts der bevorstehenden Lockerungen bei den coronabedingten Ladenschließungen hat Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher vor zu vollen Innenstädten gewarnt. Die Maßgabe, dass ab kommenden Montag zunächst nur Läden mit weniger als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen sollen, ziele drauf, das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im ARD-"Morgenmagazin". "Es geht vor allem darum, dass in den Innenstädten nicht plötzlich - da wo große Einkaufszentren, große Kaufhäuser sind - gar nicht die Läden, sondern allein die Fußgängerzonen wieder so eng werden, dass es zu neuen Infektionsrisiken kommt."

Ob auch größere Läden wieder öffnen dürfen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter beschränken, sei eine Frage der Umsetzung der am Mittwoch von Bund und Ländern beschlossenen Regelungen. "Das wird jede Stadt, jedes Bundesland prüfen müssen", sagte Tschentscher. "Wir wollen vor allem, dass es nicht zu diesen Infektionsketten wieder neu kommt." Und das bedeute, "dass eben die Innenstadtbereiche nicht wieder zu eng bevölkert werden."

Der rot-grüne Hamburger Senat will am Freitag über die Umsetzung der Lockerungen beschließen.