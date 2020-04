Hamburg. Die denkmalgeschützte ehemalige Oberfinanzdirektion am Rödingsmarkt beherbergt seit September 2019 das Fraser Suites Hotel. Zu einem Fünf-Sterne-Superior-Haus gehört auch ein besonderes Restaurant. Das The Dining Room setzt auf internationale Küche mit regionalen Einflüssen. Wer hier zu Gast ist, fühlt sich in dem elegant eingerichteten Raum ein wenig wie auf einem Luxusliner.

Die Macher sind Daniel Thompson, der schon im Buckingham Palace in London gekocht hat, und seine Frau Carolin. Mit an Bord ist deren Cousin Tim Harris. Die drei wollen „ein Stück New York an die Elbe bringen. Die Gäste werden bei uns mit den besten Zutaten und einem persönlichen Service verwöhnt“, sagt Thompson. Wegen der Coronakrise musste auch The Dining Room schließen. Kurzerhand entwickelten die Gas­tronomen einen täglichen Außer-Haus-Service (www.thediningroom.de).

Zahlreiche „Selbstkocher-Pakete“

Die Signature-Zwei-Gänge-Lunch-Menüs werden von 11.30 Uhr bis 15 Uhr zum Abholen für 15 Euro angeboten. Außerdem können die Gäste von 11.30 Uhr bis 18 Uhr aus zahlreichen „Selbstkochen-Paketen“ – zum Beispiel Mai-Rehbock mit Selleriepüree – wählen. Ein weiteres Angebot sind die „Besondere-Momente-Pakete ab zwei Personen“, hier gibt es zum Beispiel Steinbutt gebraten oder Filet Wellington. Der Lieferservice bringt von 15 bis 22 Uhr auch alles direkt nach Hause. Auf der Speisekarte sind zudem Kindergerichte mit Bio­zutaten zu finden.

„Die Gerichte werden in einer speziellen Warmhaltebox kontaktlos direkt an die Haustür geliefert“, sagt Thomp­son. Auch The Din6ing Room ist Partner der Abendblatt-Aktion „Genuss für zu Hause“. Mit dem Coupon gibt es bei einer Bestellung ab 50 Euro eine eisgekühlte Flasche Prosecco di Valdobbiadene dazu und ab 75 Euro einen Gutschein für das Zwei-Gänge-Lunchmenü. Am Freitag ist das Fischrestaurant Daniel Wischer bei „Genuss für zu Hause“ dabei.

