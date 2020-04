KMK für schrittweisen Wiedereinstieg in den Schulunterricht

Kiel. Die Kultusminister der Länder streben nach Angaben von Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) in der Corona-Krise einen schrittweisen Wiedereinstieg in den Schulunterricht an. Darin seien sich die Fachminister der Kultusministerkonferenz (KMK) bei ihrer Telefonkonferenz am Mittwochabend einig gewesen, sagte Prien. "Die weiteren Schritte für Schleswig-Holstein stellen wir am Donnerstag nach Beratung in der Jamaika-Runde vor. Dabei werden wir an unsere umfangreichen Vorarbeiten und unsere bisherigen Beschlüsse anknüpfen", sagte die Ministerin.

"Wir haben noch einen langen Weg vor uns, und unser wichtigstes Ziel bleibt, unsere Gesellschaft vor dem Coronavirus wirksam zu schützen", betonte Prien. Es gehe weiterhin darum, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. "Gleichzeitig wollen wir den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, ihre Abschlussprüfungen unter den bestmöglichen Rahmenbedingungen anzutreten. Der Wiedereinstieg in den Schulunterricht wird daher schrittweise erfolgen, darin waren wir uns auch in der KMK einig."

Schulen und Kitas bleiben bis 4. Mai grundsätzlich geschlossen. Wie geplant sollen aber die Abiturprüfungen ab 21. April in Schleswig-Holstein beginnen, das hatte bereits am Mittwochabend Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach einer Telefonkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Länderchefs bekräftigt. An den prüfungsfreien Tagen werde es Unterricht geben für die Abschlussjahrgänge in Schleswig-Holstein.