Handelskammer begrüßt Lockerungen der Wirtschaftsauflagen

Hamburg. Die Handelskammer Hamburg hat das weitere Vorgehen von Bund und Ländern in der Corona-Krise mit seinen Lockerungen in der Wirtschaft begrüßt. "Wir begrüßen das umsichtige Vorgehen von Bund und Ländern, die Gesundheit der Bevölkerung auch weiterhin in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig die Beschränkungen für die Wirtschaft teil- und schrittweise zu lockern", sagte Handelskammer-Präses Norbert Aust am Mittwoch.

Gleichzeitig müsse es für jene Branchen, deren Auflagen nicht gelockert würden, zeitnah einen Plan mit einer Perspektive geben. Außerdem sollte "die komplette Bandbreite möglicher Maßnahmen ausgeschöpft werden, zum Beispiel durch klare und verbindliche Hygienevorschriften oder die Nutzung technologischer Möglichkeiten zum Infektionsschutz". Aust mahnte eine enge Zusammenarbeit der Nordländer an, "um Ausweichreaktionen zu vermeiden und die Situation für die vielen länderübergreifend arbeitenden Betriebe nicht unnötig zu verkomplizieren".

Der Industrieverband IVH machte sich dafür stark, Berichtspflichten gegenüber Behörden auszusetzen oder zu strecken, Ausnahmen bei Arbeitszeitregelung auszuweiten und die Rahmenbedingungen für Zulieferer zu verbessern. Die Industrie brauche "die baldige, bedachte, schrittweise Rückführung der Einschränkungen", erklärte IVH-Vorstandschef Matthias Boxberger. Der industrielle Sektor insgesamt sei vom Gesetzgeber als "systemrelevant" zu behandeln. "Die Industrie wird letztlich das Rückgrat bei der Refinanzierung der staatlichen Corona-Hilfen sein."